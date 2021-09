Jarvis Cocker ha fatto un disco con Wes Anderson

Il 22 ottobre verrà pubblicata la colonna sonora firmata da Alexandre Desplat di The French Dispatch, il film di Wes Anderson che racconta la storia di un giornale ispirato al New Yorker fatto da americani in Francia (in Italia il film uscirà l’11 novembre).

Sempre il 22 ottobre uscirà un altro disco legato al film. S’intitola Tip-top Chansons d’ennui ed è un album di cover assemblato da Jarvis Cocker con la collaborazione di Wes Anderson. È un tributo al pop francese e un’appendice musicale al film.

Si può già ascoltare il primo singolo Aline, pezzo di Christophe di cui esiste una versione in lingua italiana. Nel disco, Cocker canta coi musicisti del suo progetto Jarv Is… pezzi resi celebri da Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Nino Ferrer, Dalida e altri, oltre alla versione francese di Parole parole (Mina), appartenenti all’epoca ritratta nel film di Anderson.

Ecco copertina e track list (da NME):





Dans ma chambre, scritta da Pedro Espinoza Prieto, interpretata originariamente da Dalida

Contact, scritta da Serge Gainsbourg, interpretata originariamente da Brigitte Bardot

La tendresse, scritta da Hubert Yves Adrien Giraud, Noel Roux, interpretata originariamente da Marie LaFôret

Amour, je te cherche, scritta da Nino Ferrer, interpretata originariamente da Nino Ferrer & Radiah

Les gens sont fous, les temps sont fous, scritta da Jacques Lanzmann, Jacques Dutronc, interpretata originariamente da Jacques Dutronc

Il pleut sur la gare, scritta da Areski Belkacem, Brigitte Fontaine, interpretata originariamente da Brigitte Fontaine & Areski Belkacem

Paroles, paroles, scritta da Matteo Chiosso, Giancarlo Del Re, Giovanni Ferrio, interpretata originariamente da Dalida & Alain Delon

Requiem pour un con, scritta da Serge Gainsbourg, Michel Jean Piette Colombier, interpretata originariamente da Serge Gainsbourg nel film Le Pacha

Mon ami la rose, scritta da Cécille Caulier, Jacques Lacome D’Estalenx, interpretata originariamente da Françoise Hardy

Mao mao, scritta da Gérard Guégan, Gérard Hugé, interpretata originariamente da Claude Channes nel film La Chinoise

Elle et moi, scritta da Pascal Jean Michel Valadon, Aaron Gilbert, Alex Payne, Jean Pierre Cerrone, interpretata originariamente da Max Berlin

Aline, scritta da Daniel Georges Jacq Bevilacqua, interpretata originariamente da Christophe