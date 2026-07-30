Jared Leto respinge le accuse di violenza sessuale

Jared Leto ha respinto le accuse di violenza sessuale mosse da quattro donne, che sostengono di aver subito abusi quando erano adolescenti. Le accuse arrivano dal documentario Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, trasmesso dalla BBC.

Nel film parlano dieci donne. Quattro accusano l’attore e frontman dei Thirty Second To Mars di violenze e molestie avvenute tra il 2002 e il 2016. Leto oggi ha 54 anni, all’epoca ne aveva tra i 30 e i 40.

La risposta è arrivata poche ore dopo la messa in onda. Tramite i suoi rappresentanti, l’attore ha dichiarato di non aver mai commesso violenza sessuale su nessuno e ha definito le accuse completamente false.

Una delle donne dice di aver subito una violenza sessuale nel bagno di un motel a 17 anni. Un’altra racconta di essere stata minacciata di violenza sessuale a 19 anni. Una terza racconta di aver avuto un rapporto con lui in California quando aveva 17 anni, un’età in cui la legge di quello Stato considera il rapporto un reato. Quando aveva provato a farglielo notare, dice, Leto non l’aveva ignorata.

Una quarta donna, che la BBC chiama Etta, dice di aver ricevuto telefonate a sfondo sessuale dall’attore quando aveva 16 anni, dopo averlo conosciuto in un’agenzia di moda di Los Angeles nel 2014. Racconta anche che Leto le avrebbe chiesto di firmare un documento per tenere segreta la loro storia. Lei si è rifiutata e quel documento lo ha poi mostrato alla BBC.

L’emittente televisiva racconta di aver verificato una parte dei racconti parlando con amici e parenti a cui le donne si erano confidate all’epoca, e di aver visto in alcuni casi foto e messaggi che confermano le loro versioni.

Non è la prima volta che l’attore finisce sotto accusa. Nel 2025 la rivista Air Mail aveva raccolto le testimonianze di nove donne che parlavano di comportamenti fuori luogo o messaggi a sfondo sessuale, accuse allora respinte dal suo entourage. Tutto era partito dalla dj Allie Teilz, che aveva rilanciato un vecchio post del 2012 in cui diceva di aver subito una violenza sessuale da Leto quando aveva a 17 anni.