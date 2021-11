Jared Leto: il prossimo album sarà influenzato dalle hit italiane anni ’80

Il prossimo album dei Thirty Seconds to Mars sarà influenzato anche dalla musica italiana. Lo ha detto Jared Leto in un’intervista al sito inglese NME. Il rocker e attore ha spiegato che la band ha scritto 150, forse persino 200 pezzi per il nuovo disco della band il cui sound ha a che fare con House of Gucci.

Parlando della colonna sonora del film di Ridley Scott in cui recita al fianco di Lady Gaga e Adam Driver, basata su pezzi anni ’70-80, Leto ha infatti detto che i successi italiani di quell’epoca sono stati per lui fonte di ispirazione.

«Molti di quei suoni sono nel nuovo disco», ha spiegato. «Il mio primo strumento è stato un sintetizzatore anni ’80, il Roland Juno 106. Adoro quello strumento e quel sound così nostalgico». Quei suoni «sono presenti nella nostra psiche e parlano direttamente ai nostri cuori».

Leto non ha rivelato la data di pubblicazione del disco. «Aspettiamo il momento propizio per farlo uscire».