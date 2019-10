Jared Leto ha perso la testa, aiutiamolo a ritrovarla

Durante il Met Gala del 2019, Jared Leto ha indossato uno degli outfit più bizzarri di sempre, tra il vestito rosso fiammante la replica della sua testa in mano, entrambi realizzati da Gucci. Tuttavia, non è passato neanche un anno e il frontman dei Thirty Seconds To Mars ha già perso l’inquietante accessorio

Infatti, durante un’intervista rilasciata a GQ, l’attore rockstar ha dichiarato di non trovare più la testa firmata Gucci, tanto da sospettarne il furto. “Onestamente non so cosa sia successo alla testa. Credo che possa essere stata rubata. Se qualcuno la trova è invitato a portarla nello store Gucci più vicino in cambio di un paio di sneakers sporche”.

Le parole di Leto potrebbero suonare scherzose, tuttavia il prezzo della testa supera di gran lungo quello di un paio di sneakers Gucci. Infatti, stando alle cifre riportate da The Cut, la società che ha creato la replica, l’italiana Makinarium, ha valutato la testa di Leto attorno ai 10mila euro