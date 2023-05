Jared Leto ha diretto il nuovo video dei suoi Thirty Seconds to Mars: «Un omaggio ai miei fotografi preferiti»

Da America, l’ultimo disco dei Thirty Seconds to Mars uscito al 2018, sono passati cinque anni. Ma possiamo anche contare il tempo in film con Jared Leto, cambia poco, il numero rimane lo stesso: Fino all’ultimo indizio, Zack Snyder’s Justice League, House of Gucci, Morbius e La casa dei fantasmi.

Ora Jared (appena apparso in total look gatto al Met Gala) e suo fratello Shannon sono tornati con nuova musica. I Thirty Seconds to Mars hanno infatti annunciato It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day, il sesto album della band in uscita il prossimo settembre anticipato oggi da un singolo, Stuck, che però sfortunatamente non ha nulla delle annunciate sonorità ispirate allehit italiane degli anni ’80.

Stuck è accompagnato da un videoclip diretto dallo stesso Jared che ha spiegato essere «una lettera d’amore ai miei fotografi preferiti». L’omaggio è a Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus e Herb Ritts che – nelle parole del cantante e attore – gli «hanno cambiato il modo di vedere le cose e mostrato nuove possibilità».

«Questo pezzo continua un viaggio iniziato con Up In The Air (brano del 2013 della band, nda), una celebrazione dell’arte, del design, della moda e di tutte quelle persone incredibile che danno vita a tutto questo», ha chiarito Jared. «È una lettera d’amore al potere del movimento e della connessione, un testamento al maestoso potenziale delle persone che non necessariamente è in linea con la società ma che rende il mondo molto più affascinante».