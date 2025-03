Jamie XX a Milano ha reso omaggio a Sergio Ricciardone

Ieri a Milano si è tenuto il primo evento organizzato da C2C Festival dopo la prematura scomparsa di Sergio Ricciardone, fondatore e direttore del festival torinese (qui il nostro ricordo).

L’occasione voleva che sul palco salisse uno storico amico del festival, Jamie XX, fresco di successo del suo ultimo album In Waves. E proprio questa grande amicizia tra il producer inglese e il C2C ha fatto sì che la chiusura del suo set contenesse un momento per ricordare Sergio.

Rientrato sul palco dopo aver terminato il set, Jamie ha lanciato No Time No Space di Franco Battiato, che al C2C era stato portato nel 2014, il cui intro è stato arricchito dall’artista con alcune frasi estratte da interviste di Ricciardone. Nel mentre sugli schermi è apparsa una immagine di Ricciardone applaudita da tutto il pubblico in sala.

Terminato Battiato, Jamie ha concluso il set con There’s A Light That Never Goes Out, un altro omaggio (questo meno esplicito) a Ricciardone che raccontava spesso di sognare di introdurre nel suo festival una piccola sala dove, a coppie, si sarebbe potuti entrare a ballare la celebra canzone degli Smiths. «Grazie Sergio», la scritta con cui sugli schermi si è poi chiusa la serata.