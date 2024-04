James Hetfield si è fatto un tattoo con le ceneri di Lemmy dei Motörhead

James Hetfield e i Metallica hanno sempre sottolineato l’importanza di Lemmy Kilmister e dei Motörhead per la band. Subito dopo la sua morte nel 2016 era stato lo stesso Hetfield a dichiarare: «Senza dubbio non ci sarebbe mai stati i Metallica senza di lui»

Ora a qualche anno di distanza Hetfield ha voluto rendere permanente questa dichiarazione di affetto e di stima verso il defunto musicista con un gesto quanto meno hardcore. Il frontman dei Metallica si è così fatto tatuare sul dito medio della mano destra l’asso di picche (l’ace of spades della celebre canzone dei Motörhead). Pensate sia finita qui? No di certo, perché c’è di più. All’inchiostro utilizzato per il tatuaggio è stato aggiunto un pizzico delle ceneri di Lemmy e della sua cremazione.

Sull’omaggio Hetfield ha dichiarato: «Un saluto a un grande amico e ispirazione, Mr. Lemmy Kilmister. Senza lui non esisterebbero i Metallica».