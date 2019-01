James Hetfield ora è un attore a tutti gli effetti

Il frontman dei Metallica, James Hetfield, debutta finalmente come attore in un film. La pellicola s’intitola Extremely Wicked, Shockingly Evil, And Vile ed è un thriller adrenalinico diretto da Joe Berlinger e basato su una storia vera.

In passato Hetfield aveva già fatto qualche comparsata in film e serie TV ma stavolta si farà sul serio. Il suo ruolo è quello di Bob Howard, l’agente della polizia stradale che fu il primo ad arrestare un pericoloso assassino. Il film si basa sulla relazione fra Ted Bundy, un noto serial killer interpretato per l’occasione da Zac Efron, e la sua strana fidanzata, impersonata da Lily Collins.

Esiste già un primo, criptico trailer del film, che verrà proiettato in anteprima al Sundance Film Festival il 26 gennaio. Purtroppo però, nella clip non compare Hetfield, così come John Malkovich e Jim Parsons, anche loro nel cast. Ma per fortuna qualcuno ha già caricato su Instagram una prima foto di James con l’uniforme. E bisogna dire che gli dona proprio.