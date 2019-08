James Blunt, tre date in Italia nel 2020 per il nuovo album ‘Once Upon a Mind’

Dopo la conferma dell’uscita del suo sesto album in studio Once Upon a Mind – presentato come un vero e proprio “ritorno alle origini” dopo le divagazioni elettroniche dell’ultimo The Afterlove – James Blunt non ha perso tempo e ha subito annunciato le date del suo prossimo tour europeo.

Si parte il 14 febbraio 2020 a Birmingham, poi tutto il resto dell’Europa fino al gran finale alla Royal Albert Hall di Londra. Le date italiane sono tre, tutte nel 2020: il 25 marzo al Mediolanum Forum di Milano, il 27 alla Kioene Arena di Padova e il 28 al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti saranno disponibili per la vendita a partire dalle 10 di venerdì 6 settembre.

Once Upon a Mind, invece, uscirà il 25 ottobre. L’album, anticipato dal singolo Cold (che potete ascoltare poco sopra), è stato definito da Blunt come «il più onesto che abbia mai registrato. Ogni canzone rappresenta qualcosa che sto vivendo o di cui ho fatto esperienza recentemente. È un disco molto personale».