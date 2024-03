James Blake: le case discografiche «dovrebbero essere obbligate a pagare un terapeuta agli artisti»

Le case discografiche dovrebbero essere obbligate a pagare un terapeuta agli artisti. Lo ha scritto James Blake in una serie di tweet aggiungendo che non è giusto da parte loro «guadagnare grazie ai nostri traumi senza aiutarci ad affrontarli».

Il musicista inglese ha aggiunto che anche gli organizzatori di concerti e i manager dovrebbero contribuire: «Tutti hanno un interesse personale affinché l’artista abbia successo, ottenerlo però significa sradicarlo dalla rete di sostegno, dalla famiglia e dagli amici, e gettarlo in uno strano mondo alienante fatto di tour e rapporti parasociali».

In passato, Blake si è espresso, parlando con NME, sull’impatto sulla salute mentale dei tour, una cosa di cui per decenni non si è discusso: «Molti musicisti che sono agli inizi non conoscono le insidie dei tour e di questo tipo di vita» e invece bisognerebbe porsi delle domande e soprattutto «parlarne con qualcuno», ovvero un terapeuta.

Labels should be required to provide a therapist to their artists. You shouldn’t get to profit from our trauma without helping with the pitfalls of it. https://t.co/5RZQjV6VfL

— James Blake (@jamesblake) March 24, 2024