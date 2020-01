James Blake ha suonato una cover di Frank Ocean, guarda il video

James Blake ha concluso da poco la date americane del suo tour “Solo Piano”, ma l’amore per lo strumento è più forte che mai. Infatti, tramite un post condiviso ieri su Instagram, il cantautore britannico ha dichiarato che ha intenzione di concentrarsi molto più sul pianoforte che sul suo laptop, per quello che potrebbe rappresentare un primo indizio di un netto cambio di direzione per le sue sonorità. Decisione che Blake ha accompagnato con una cover, realizzata ovviamente al piano, di Godspeed, brano pubblicato nel 2016 da Frank Ocean nel suo album Blonde, disco fra i più importanti del decennio appena concluso.

«Il proposito per il nuovo decennio è quello di passare più tempo al pianoforte», ha scritto Blake. «Ecco una cover di una canzone che ho contribuito a scrivere: Godspeed di Frank Ocean. Credo di aver sbagliato qualche parola del testo all’inizio ma, ehi, nessuna di queste cover sarà perfetta». Inoltre Blake ha aggiunto che, se al pubblico piaceranno le sue cover, ne realizzerà altre. Durante le date del suo tour – che ora sbarcherà in Europa – Blake ha suonato diverse volte delle cover, tra cui When the Party’s Over di Billie Eilish.