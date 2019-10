James Blake, è in arrivo il nuovo singolo ‘You’re Too Precious’

Durante il Limits Music Festival, James Blake ha detto di star lavorando al suo nuovo album, lavoro che verrà anticipato presto dal nuovo singolo You’re Too Precious. Infatti, nonostante non sia trascorso neppure un anno dall’ultimo disco Assume Form, Blake avrebbe già registrato diverso materiale, anche se il cantautore non ha rivelato la data in cui verrà pubblicato.

Blake, tuttavia, ha descritto il nuovo singolo You’re Too Precious come una canzone d’amore che parla “del voler farsi carico del peso di un’altra persona, per poterla semplicemente amare”. In seguito, scherzando, ha aggiunto che il singolo sarebbe un omaggio al padre, il musicista James Litherland, in passato celebrato da Blake con The Wilhelm Scream, brano basato su una canzone del padre intitolata Where to turn.

James Blake tornerà in Italia con un concerto al Club To Club, fissato per il primo novembre a Torino.