James Blake: due date in Italia

James Blake ha annunciato due date in Italia, a Roma e Torino. Il produttore inglese, che ha pubblicato a gennaio il suo nuovo album Assume Form, sarà a Roma il 2 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica, per Rock in Roma, mentre il primo novembre sarà ospite del Club To Club di Torino.

Le prevendite per entrambi i concerti apriranno domani, 17 aprile.

Nel 2018 Blake aveva anche collaborato alla colonna sonora di Black Panther. Grazie a King’s Dead si aggiudica anche un Grammy come “Miglior Performance Rap”. Nel suo ultimo album ha coinvolto Travis Scott, Andrè 3000, Metro Boomin e Rosalía, protagonista del nuovo singolo Barefoot in the Park.