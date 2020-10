James Blake, ascolta il nuovo EP ‘Before’

L’aveva annunciato un paio di giorni fa e l’ha fatto ieri: James Blake ha pubblicato un nuovo EP. Si intitola Before e contiene quattro pezzi che potete ascoltare qui sotto: I Keep Calling, Before (che è accompagnata da un video diciamo così casalingo), Do You Ever e Summer of Now.

L’inglese ha spiegato a Vman che «lavoro di continuo per migliorare il mio songwriting e questo EP è un modo per mostrare un’altra parte del mio lavoro. Non si arriva mai a scrivere la canzone perfetta».

Alcune canzoni hanno atmosfere dance e techno, o comunque da club. «Sono cresciuto con una gran varietà di musiche, dalla garage alla jungle, dal dubstep alla disco, un po’ di tutto. Difficile dire per ogni canzone che cosa mi ha influenzato», ha detto Blake a Vman. In un comunicato stampa spiega che «ho trovato finalmente la fiducia che mi serviva per abbinare la voce a ritmi da club».

L’ultimo album di Blake è Assume Form del 2019. Durante la quarantena, il cantante ha pubblicato i singoli You’re Too Precious, Godspeed, Are You Even Real?, diffuso varie cover su Instagram, apparso come featuring in Feel Away di slowthai.