Jägermusic Lab: una settimana a Berlino con 10 talenti della musica elettronica

Dieci talenti, un viaggio a Berlino e un sacco di musica. Anche quest’anno, Jägermeister ha portato nella capitale tedesca i partecipanti al music lab per una settimana super intensa.

Workshop, studio session e masterclass con tantissimi nomi del panorama musicale.

Ilario Alicante, Luca Agnelli, Frenetik & Orange, Ghemon, Luca Pretolesi e Saturnino e hanno seguito il percorso artistico dei ragazzi per arrivare a produrre, finalmente, una composizione originale che rispecchiasse al massimo le varie nature dei partecipanti, che mai come quest’anno provengono da sonorità e percorsi diversi. Il tutto, chiaramente, sotto l’ala dei ‘padroni di casa The ReLOUD.

Doansai, Makai, Boba, Valentini, DJLMP, Nickey, Shkedul, Corgiat, Kassie Afò e Plastica: questi i nomi dei talenti del Jägermusic Lab volati in Germania per lavorare ai loro progetti tra composizione, arrangiamento, recording e studio, senza però rinunciare al cuore della musica: il live. I ragazzi hanno infatti avuto la possibilità di suonare in club e party, affinando così anche l’aspetto palco e di relazione con il pubblico.

Per chi non c’era l’appuntamento è a settembre, quando si potranno rivivere le emozioni del lab con il docu-film presentato da Ludovica Frasca, che svelerà anche il nome del vincitore.

Ci riaggiorniamo su questi schermi.