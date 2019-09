Jägermusic Lab: rivivi le emozioni di Berlino con il documentario

Poche settimane fa siamo stati a Berlino per seguire Jägermusic Lab e vedere dieci talenti della musica elettronica all’opera per diventare il nuovo Music Meister italiano. Ora, è possibile rivivere l’esperienza grazie alla docuserie condotta da Ludovica Frasca. Quattro puntate da oggi sul sito di di Jägermeister Italia e sul canale ufficiale YouTube.





I partecipanti al Lab (Doansai, Makai, Boba, Valentini, DJLMP, Nickey, Shkedul, Corgiat, Kassie Afò e Plastica) hanno seguito le lezioni tenute dagli insegnanti della MAT Academy – i Reloud – e dai loro intervenuti docenti d’eccezione come Ilario Alicante, Saturnino, Ghemon, Luca Pretolesi, Frenetik & Orange, Luca Agnelli e Luca Pechino. La sera però lo spazio era tutto per i live in suggestive location, vere e propri test per prepararsi all’esame finale. A diventare il nuovo Music Meister è statoil torinese Corgiat, che con il sui brano Gläserner Himmel 100789 ha superato i finalisti Doansai e Valentini.

Il percorso di Corgiat inizia ora, con la possibilità di ottenere un contratto di booking con Reflex Booking, un contratto discografico con una delle etichette partner (Etruria Beat Records, l’etichetta techno di Luca Agnelli; Asian Fake, l’etichetta di riferimento del panorama indie-urban italiano di artisti come Coma_Cose, Frenetik&Orang3, Venerus, Sxrrxwland; e la neo-nata di casa Mat Academy, Waveskin Records, uno shooting del suo primo video clip,

l’opportunità di creare una sua versione di un disco di uno dei big del network JÄGERMUSIC LAB e, come per le edizioni precedenti, verrà inserito nelle line up dei migliori festival italiani presieduti da Jägermeister in Italia.

Ma le novità non sono ancora finite. Per la prima volta tutti i brani inediti, prodotti dai 10 Music Meister durante l’Academy di Berlino, sono stati racchiusi in un album The Sound of Berlin e disponibili sui digital store.