Jack White si è sposato sul palco, durante la prima data del nuovo tour

Quando l’abbiamo intervistato a proposito dei due album che pubblicherà quest’anno, Jack White ci ha detto che durante la pandemia ha vissuto «un periodo di rinascita totale» e che ora è in un momento decisamente positivo.

Il chitarrista l’ha dimostrato venerdì, durante la prima data del suo nuovo tour (al Masonic Temple Theatre di Detroit), quando ha sposato la fidanzata Olivia Jean sul palco, poco dopo aver suonato un pezzo pubblicato con i White Stripes, Hotel Yorba.

BREAKING: Jack White just got married on stage at Detroit's Masonic Temple, minutes after asking his girlfriend, Olivia Jean, to marry him during a rendition of Hotel Yorba. The quickie ceremony was attended by Jack's mother, Olivia's father and a sold-out, roaring Detroit crowd.

— The Detroit News (@detroitnews) April 9, 2022