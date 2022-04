Jack White pubblicherà le registrazioni di tutti i concerti del suo tour

Jack White pubblicherà tutte le registrazioni dei concerti del suo tour mondiale online. I bootleg ufficiali verranno distribuiti su Nugs, piattaforma dedicata ai live in streaming a cui si può accedere tramite abbonamento.

Oltre ai live di supporto del suo ultimo album Fear of the Dawn, White ha pubblicato su Nugs anche registrazioni dei tour passati. Al momento sono già disponibili la prime due date al Masonic Temple Theatre di Detroit. Duranta la prima il chitarrista ha sposato Olivia Jean (ne abbiamo parlato qui).

Fear of the Dawn è il primo dei due album che Jack White pubblicherà quest’anno. È un disco eccentrico, sperimentale, che vi abbiamo raccontato qui. Il secondo, Entering Heaven Alive, arriverà a giugno. Il chitarrista ci ha raccontato il progetto in questa intervista.