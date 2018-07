Jack White pubblica un vinile live in edizione limitata

Jack White pubblicherà un LP live in vinile che racconterà due show speciali del tour di Boarding House Reach: il concerto esclusivo di Nashville, al Blue Room, per l’etichetta di White, la Third Man Records, e la performance di Detroit ad aprile.

Live at Third Man Records /// Nashville & Case Corridor è stampato su un vinile bianco e blu, un set che include la bandiera con il logo di Jack White e tre foto scattate da David Swanson. Sarà possibile ordinare il set a edizione limitata fino al 31 luglio.

White ha inoltre condiviso un assaggio, una versione cruda di Corporation, canzone inclusa in Boarding House Reach, per l’occasione realizzata con un assolo di chitarra devastante. L’album include anche la strumentale Battle Cry, il singolo Over and Over and Over e Dead Leaves and the Dirty Ground dei White Stripes.