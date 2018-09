Jack White, ‘Kneeling at the Anthem D.C.’ è il nuovo dvd live

Jack White ha annunciato l’uscita di un nuovo live dvd, intitolato Jack White: Kneeling at the Anthem D.C. e in uscita il 21 settembre su Amazon Prime Video. Si tratta delle riprese – audio e video, con la regia di Emmett Malloy – della data all’Anthem di Washington del tour di supporto dell’ultimo album Boarding House Reach.

Insieme al DVD, White pubblicherà un EP con sei delle canzoni suonate sul palco di Washington, tra cui Connected by Love, Blunderbuss e Icky Thump. Potete vedere il primo trailer di Jack White: Kneeling at the Anthem D.C. in cima all’articolo.