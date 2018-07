Jack White, il nuovo video è ‘Corporation’

Jack White ha pubblicato un nuovo video dedicato a uno dei brani di Boarding House Reach, il suo ultimo album. Si tratta di Corporation, trasformata in una mini-puntata di una serie tv crime – in stile True Detective, ma con un montaggio schizzato e psichedelico, a ritmo con il riffing di White – dove il chitarrista è la vittima di un misterioso omicidio in una villa di campagna.

Adesso Jack White è in tour: noi siamo andati a trovarlo in occasione del suo concerto al Cruilla Festival di Barcellona, che vi abbiamo raccontato qui. Il video di Corporation è al momento un’esclusiva Tidal, e potete vederne una breve anteprima in cima all’articolo.