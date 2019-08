Jack White e i Raconteurs vanno alla partita di baseball, escono per fare un concerto e poi tornano allo stadio

Sabato sera, Jack White e i suoi The Raconteurs hanno assistito all’inizio e alla fine della partita di baseball dei Washington Nationals, perché nel mezzo hanno suonato un concerto lì vicino. La mossa è stata possibile grazie alla durata straordinaria del match che ha tenuto sul campo Nationals e Milwaukee Brewers ben 14 inning.

Secondo Ken Rosenthal di Fox Sports, White e la sua band hanno seguito allo stadio i primi tre inning per poi lasciare lo stadio e andare a suonare all’Anthem, un’arena a un miglio scarso dal Nationals Park.

Here's the video of Ken's story, The Raconteurs played The Anthem in DC tonight, google tells me. pic.twitter.com/kcc5fSWXwN

