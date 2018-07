Jack White ha suonato dal vivo con i Pearl Jam

Durante il weekend del NOS Alive in Portogallo, è andata in scena sul palco una collaborazione spettacolare tra Jack White e i Pearl Jam. Durante il concerto della band guidata da Eddie Vedder, infatti, White ha raggiunto i PJ durante la canzone conclusiva del loro se, la cover di Rockin’ in the Free World.

Durante il concerto, Vedder aveva fornito ai fan alcuni indizi sull’imminente arrivo di White, tra cui il riff di Seven Nation Army suonato durante Porch. Non è inoltre la prima volta che l’ex White Stripes raggiunge i Pearl Jam, con il chitarrista che nel 2016, durante un concerto benefico organizzato dalla sua etichetta, la Third Man Records, si era unito ai Pearl Jam per suonare Off The Earth.