Jack White ha suonato a ‘SNL’ con una chitarra disegnata da Van Halen, il video

L’ospite musicale dell’ultima puntata di Saturday Night Live era Jack White, che è salito sul palco con una chitarra blu dalla forma particolare: una Wolfgang, disegnata da Eddie Van Halen in persona per l’ex chitarrista dei White Stripes, che l’ha suonata per omaggiarlo e ringraziarlo.

«Ho pensato che potesse essere un bel gesto usare questa chitarra blu per una delle canzoni di stasera a SNL», ha spiegato Jack White con un post su Instagram. «È stata disegnata da Eddie (con alcune modifiche aggiunte da me), è sempre stato gentile e ha fatto in modo che fosse costruita per rispondere alle mie esigenze. Non insulterò il suo talento suonando una delle sue canzoni, ovviamente».

White – che ha partecipato a SNL per sostituire Morgan Wallen, allontanato dallo show dopo essere stato pizzicato a una festa “no mask” – ha suonato la chitarra disegnata da Van Halen in Lazaretto, come potete vedere nel video qui sopra. Il suo è uno dei tantissimi omaggi del mondo della musica al chitarrista scomparso di recente, uno dei musicisti più influenti di tutta la storia del rock.