Jack White ha ricevuto in regalo per i 50 anni il suo primo smartphone

Che Jack White fosse contrario all’uso dei telefoni per fare video o altro ai concerti lo si era capito, è uno degli artisti che usa le custodie per riporre i device prima dell’inizio degli show. Che fosse affezionato alle vecchie tecnologie pure. Ma al fatto non avesse nemmeno uno smartphone, pur essendo un artista pieno di impegni nonché fondatore di un’etichetta discografica e della relativa catena di negozi Third Man Records, non ci si credeva.

E invece in un post su Instagram il musicista, che ha compiuto ieri 50 anni, posa ironicamente tra il perplesso e il divertito col suo primo smartphone in mano. «Per me è davvero la fine… oppure solo l’inizio. Sono diventato il riluttante proprietario di un telefono cellulare per la prima volta in vita mia! Un adorabile regalo per il mio cinquantesimo compleanno offerto dalla mia splendida e premurosa moglie Olivia Jean (che ha prue scattato queste foto)».

«È da anni che dico che ho i giorni contati: non posso ascoltare musica in macchina, non posso parcheggiare da solo nei parcheggi dove ci sono i codici QR, eccetera eccetera… Credo quindi che Olivia abbia deciso di fare un gesto gentile per porre fine alla mia sofferenza (e a quella di tutte le persone che mi vogliono bene)».

«Ho sempre pensato che sarei stato fiero di arrivare almeno a 50 anni senza averne mai posseduto uno. E lo sono. Ora non vedo l’ora di parlare con voi tutti, presto. Il mio numero di telefono è la radice quadrata di tutte le nostre interazioni sociali messe insieme, moltiplicata per Pi greco».