Jack White ha annunciato due album

Jack White è tornato. Il chitarrista ha da poco annunciato l’uscita di due nuovi album: si intitolano Fear of the Dawn ed Entering Heaven Alive e sono entrambi previsti per il 2022.

Il primo a uscire sarà Fear of the Dawn, l’8 aprile 2022, mentre il secondo arriverà pochi mesi dopo, il 22 giugno. White ha scritto e registrato i dischi negli ultimi anni, ma pare che esploreranno temi e ispirazioni diverse.

A tenere insieme i due LP c’è un brano. Si intitola Taking Me Back e sarà sia la traccia d’apertura di Fear of the Dawn che quella di chiusura di Entering Heaven Alive – con un titolo leggermente diverso, Taking Me Back (Gently). Entrambe le versioni sono uscite a metà ottobre, a quasi quattro anni di distanza dall’ultima pubblicazione di White. Oggi, invece, è arrivato il video. È diretto dal chitarrista insieme a Lauren Dunn e potete vederlo qui sotto.

In Fear of the Dawn c’è anche l’unica collaborazione del progetto: Hi-De-Ho, un brano con Q-Tip degli A Tribe Called Quest, che ha già suonato con White sul palco del Madison Square Garden nel 2015.

I due nuovi album usciranno entrambi per Third Man Records, l’etichetta del chitarrista, in tante versioni e colorazioni diverse. Il preorder è disponibile a questo link. White non pubblicava musica dal 2018, quando è uscito l’album Boarding House Reach, L’anno successivo il chitarrista è tornato con i Racounteurs per Help Me Stranger. Ecco la tracklist dei due nuovi album:

Fear of the Dawn

1. Taking Me Back

2. Fear of the Dawn

3. The White Raven

4. Hi-De-Ho (feat. Q-Tip)

5. Eosophobia

6. Into the Twilight

7. Dusk

8. What’s the Trick?

9. That Was Then (This Is Now)

10. Eosophobia (Reprise)

11. Morning, Noon and Night

12. Shedding My Velvet

Entering Heaven Alive

1. A Tip From You to Me

2. All Along the Way

3. Help Me Along

4. Love Is Selfish

5. I’ve Got You Surrounded (With My Love)

6. Queen of the Bees

7. A Tree on Fire From Within

8. If I Die Tomorrow

9. Please God, Don’t Tell Anyone

10. A Madman From Manhattan

11. Taking Me Back (Gently)