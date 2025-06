Jack White: Elon Musk, Kanye West e Donald Trump sono «pagliacci nazisti del ca**o»

Elon Musk e Donald Trump “non sono più amici”. Dopo l’uscita ufficiale di Musk dagli affari del governo Trump, ieri si è scatenato un duello social tra i due, svoltosi senza esclusione di colpi: tutto si sarebbe generato a seguito del nuovo piano per le tasse implementato dal Presidente degli Stati Uniti, che Musk ha duramente criticato. A ciò sembra abbiano contribuito anche le posizioni ostruzioniste di The Donald nei confronti dell’industria delle auto elettriche e dunque, indirettamente, di Tesla.

«È ora di sfondare un partito politico che rappresenti davvero l’80% nel mezzo?». Così twittava ieri Musk, creando un sondaggio su X.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Musk ha continuato: senza di lui, ha affermato su X, Trump avrebbe perso le elezioni. The Donald ha risposto affondando il colpo sugli interessi governativi di Musk, interamente legati ai benefici che avrebbe potuto ottenere per la sua azienda, Tesla.

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate. — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Il magnate del tech non si è fermato. Anzi, si è spinto a dire che Trump dovrebbe essere sottoposto a impeachment. Ha poi tirato fuori un asso nella manica, lanciando battute sulle connessioni del Presidente con il caso Jeffrey Epstein. «Salvatevi questo post per il futuro», si legge nei commenti. «La verità uscirà».

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Sui social, intanto, qualcuno cominciava a reagire. Lo ha fatto anche Jack White, pubblicando sul suo profilo Instagram un collage delle fotografie di Elon Musk, Kanye West e Donald Trump. In sovrimpressione, uno screenshot dal profilo X di Ye, che ha commentato il feud: «Fratelli, per favore, no. Vi amiamo entrambi così tanto».

Questa la risposta dell’artista a questo “drama”, contenuta nella caption del post: «3 pagliacci nazisti del cazzo stanno collassando sotto il peso del loro stesso ego fuori controllo. Più popcorn, Gruppenführer! Da sinistra a destra; Joseph Noballs, Yedolf Hitler, ed Herman Boring. L’America è già “grande”, ragazzi?».