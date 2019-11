Una reunion speciale quella che si è consumata a Mexico City lunedì sera durante il concerto dei The Raconteurs. Jack White infatti è stato raggiunto sul palco da Julian Casablancas per suonare The Modern Age, storico pezzo dei The Strokes. Trovate il video qui:

I due avevano già condiviso il palco 17 anni fa, nel 2002, durante il concerto degli Strokes al Radio City Music Hall di NYC. L’ultimo album dei The Raconteurs, Help Us Stranger, è uscito lo scorso giugno.