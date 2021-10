Jack White, ascolta la nuova ‘Taking Me Back’

Jack White ha pubblicato una nuova canzone, in due versioni. Taking Me Back è il primo pezzo inedito del musicista dall’album 2018 Boarding House Reach di cui riflette il suono disorto e carico.

La canzone è legata al videogame in uscita il 5 novembre Call of Duty: Vanguard ed è accompagnata da un video con immagini tratte dal gioco. Il musicista ha pubblicato anche una versione acustica e quasi jazzata della canzone intitolata Taking Me Back (Gently).

In settembre Jack White ha aperto una nuova sede della sua etichetta/negozio Third Man Records, a Londra, dove si è esibito a sorpresa per il lancio.