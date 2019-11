Jack Black arriva a Milano con i Tenacious D

Jack Black arriva in Italia, ma nelle vesti di rocker, con la star di Hollywood che porterà i suoi Tenacious D a Milano. La band, composta da Black e Kyle Glass porterà il suo Post-Apocalypto Tour 2020 sul palco del Lorenzini District il prossimo 19 febbraio.

Noti al grande pubblico ad alcune serie televisive girate per HBO agli esordi, i Tenacious D hanno conquistato un disco di platino nel 2001 grazie all’album omonimo che ha siglato il vero e proprio debutto discografico del duo, celebrato poi al cinema con il film Tenacious D in the Pick of Destiny.

Nel 2012 arriva poi la consacrazione con Rize Of The Fenix, album portato in tour anche in Italia con uno show al Mediolanum Forum di Milano.

Si arriva poi ai giorni nostri, con Tenacious D in Post-Apocalypto, un film animato poi trasformato in disco e, infine, in un tour imperdibile.