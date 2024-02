Jack Antonoff contro Kanye West: «Qualcuno dovrebbe cambiargli il pannolino»

Che tra Jack Antonoff e Kanye West non corra buon sangue è risaputo. Un amore praticamente mai sbocciato e che da quella celebre irruzione sul palco di Ye agli Mtv VMAs . nel quale il rapper aveva bloccato Taylor Swift – non ha fatto che trasformarsi in puntuali punzecchiature (come quando lo definì «uno stronzetto piagnucoloso») da parte del producer della stessa cantautrice. «Se attacchi la mia amica Taylor, con me hai chiuso», ha spiegato Antonoff, leader dei Bleachers, al Los Angeles Times.

Anche questa volta, infatti, Antonoff non si è trattenuto dal dire la sua su Kanye West affermando: «ha solo bisogno che qualcuno gli cambi quel pannolino, e in fretta». E ancora: «Mi annoia incredibilmente quando qualcuno non ha più niente da dire e allora va in giro a cercare di scioccare tutti. È un incredibile spreco di spazio».