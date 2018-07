Ja sei namorar: i Tribalistas arrivano in Italia

Notizia che per quanto ci riguarda è una bomba: i Tribalistas arrivano in Italia a novembre. Nello specifico, il trio famoso per Ja Sei Namorar farà tappa al Teatro degli Arcimboldi di Milano l’8 novembre e all’Auditorium Parco della Musica di Roma l’11 novembre.

Saranno passati anche 15 anni dal primo omonimo album, successo internazionale che a Marisa, Carlinhos e Arnaldo ha fruttato 3 milioni di copie vendute, ma l’evento è sicuramente eccezionale.

È infatti la prima volta che i tre toccano Europa e America in un tour, organizzato i9n concomitanza con il nuovo progetto discografico. I biglietti saranno in vendita da domani, 26 luglio, sul sito di Ticketone. A partire dalle 10 per Milano e dalle 11 di mattina per quanto riguarda il live di Roma.