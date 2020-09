J-Ax ha pubblicato un disco punk rock: «Non lo vendo, mi hanno dato tutti del pazzo»

Con un video pubblicato a sorpresa sul suo profilo Instagram, J-Ax ha annunciato un nuovo disco. Anzi, un disco di punk-rock classico. Si intitola Uncool and Proud, è stato scritto e registrato durante la quarantena e non verrà messo in vendita, si potrà ascoltare solo tramite Soundcloud con un link che gira tra i fan del rapper.

Il senso dell’operazione? Un ritorno alle origini e alla musica che gli piace di più, senza preoccuparsi troppo del suo potenziale commerciale. «Ho realizzato un disco del genere meno mainstream, meno cool e meno streammato del momento», ha detto J-Ax. «Ha un senso commerciale questa operazione? No. Quanti mi hanno dato del pazzo per averci pensato? Ho perso il conto. Ma i sogni che seguono una logica sono operazioni di marketing camuffate da sogni. Questo è un regalo che ho voluto fare a me stesso e ai folli a cui piace la mia stessa merda. Se riuscirai ad ascoltarlo significa che fai parte del club».