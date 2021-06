J-Ax: «A 19 anni mi comportavo esattamente come Madame»

J-Ax ha detto la sua («i miei 2 centesimi», per usare la sua espressione) sulla polemica seguita dal tweet in cui Madame ha scritto (e poi cancellato): «Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo».

«Ha creato un’enorme shitstorm perché Madame è un donna» dice J-Ax «e come tutti sappiamo le donne non possono esprimere un pensiero critico e prendere posizione sulla loro vita, sennò sono stronze e ingrate. Se lo fa un uomo invece è un uomo tutto d’un pezzo, un duro, qualcuno che non si piega».

«A 19 anni mi comportavo esattamente come Madame», continua J-Ax. «Chiedevo alla gente che mi chiedeva la foto: “Qual è la terza traccia del mio disco?” per sgamare chi non ascoltava la mia musica. Poi però la foto o la firma la facevo lo stesso, magari così [mostra il dito medio] e da anni la faccio con tutti perché se sei in tv la gente non ti vede più solo per quello che canti, ma per quello che rappresenti».

«Madame non ha neanche 20 anni, nessuno le ha dato ancora il tempo di impararla questa croce».