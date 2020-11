Iva Zanicchi è ricoverata in ospedale

A pochi giorni dall’annuncio del contagio da Covid-19, Iva Zanicchi è stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite bilaterale. L’annuncio è arrivato direttamente sul suo profilo Instagram, con un video in cui la cantante, 80 anni, ha raccontato la sua esperienza e “presentato” i medici e gli infermieri che si stanno occupando del suo caso.

«Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi», dice. «Voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Adesso sono abbastanza tranquilla, anche se quando arriva la sera vado in crisi». Poi i ringraziamenti al personale medico: «Qui mi curano bene, il personale è gentile con me. Gli infermieri arrivano con la tuta da astronauti, si devono proteggere dal virus. Godetevi questa giornata di sole bellissima e state attenti».