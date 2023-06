Italia Loves Romagna, raccolti 1 milione e 800 mila euro dalla vendita dei biglietti

Ci sono stati Zucchero prima con Salmo e poi con Andrea Bocelli, Laura Pausini e Giorgia in You’ve Got a Friend. E poi Emma e Fiorella Mannoia sulle note di Il peso del coraggio, Ligabue che si è diviso tra Elisa, Max Pezzali e Tananai, Irama & Rkomi, già annunciati in tandem. E ancora Rkomi con i Negramaro e Elodie, per proseguire di nuovo con Tananai, questa volta insieme a Pezzali per Gli anni. Altri duetti: Irama ed Elisa e poi l’omaggio a Lucio Dalla by Morandi, Mannoia ed Elodie con Vita. Insomma, sono i duetti – inediti o già rodati, previsti in scaletta o a volte a sorpresa – il pezzo forte di Italia Loves Romagna.

Ieri il concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione, che si è tenuto alla RCF Arena di Reggio Emilia (meglio conosciuta come Campovolo) con la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani, ha raccolto 1 milione e 800 mila euro dalla vendita dei 40 mila biglietti. Che andranno tutti a progetti dedicati alla cultura, in particolare scuole, biblioteche, scuole di musica situate nelle province più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna. Delle spese organizzativo logistiche infatti si sono fatti carico gli sponsor e gli artisti si sono esibiti gratuitamente. In ordine di apparizione: Zucchero, Salmo, Irama e Rkomi, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Giorgia, Tananai, Elisa, Andrea Bocelli, Ligabue, Elodie, Gianni Morandi, Emma, Max Pezzali, Madame, Negramaro e Blanco.

L’obiettivo ora è arrivare a 3 milioni, tra sms solidali e altre donazioni. La campagna di raccolta fondi “Italia Loves Romagna” è ancora attiva e si concluderà il 5 luglio. Sarà possibile donare, inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa al numero 45538.