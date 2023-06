Italia Loves Romagna, è il giorno del concertone: tutte le informazioni

Storie

La lista delle cose di cui a Zucchero non frega un c***o (e di quelle a cui invece tiene)

Concerto a Caracalla per far godere il pubblico, conferenza stampa per soddisfare le curiosità dei giornalisti. No ai social, ai feat (tranne Salmo), alla AI, al politicamente corretto. Sì a groove, sesso, doppi sensi. E a una certa malinconia perché «oggi non puoi dire più: andrà tutto bene»