Iron Maiden, ecco il trailer del nuovo documentario

50 anni sono un traguardo incredibile per una band. Soprattutto se, oltre al mero numero, questi 50 anni sono stati parte fondamentale della storia della musica come è successo per gli Iron Maiden.

Per celebrare questo anniversario, qualche settimana fa è stato annunciato il documentario Iron Maiden: Burning Ambition. Il film, come da comunicato, «esplora il modo in cui gli Iron Maiden hanno contribuito a plasmare un movimento culturale, mettendo in discussione le visioni convenzionali della musica rock e l’impatto più ampio dell’heavy metal sulla società e sulla cultura».

Diretto dal regista inglese Malcolm Venville, e prodotto da Dom Freeman (che in passato è stato produttore esecutivo di documentari per Cure, Depeche Mode e James Blunt), il film mischia immagini d’archivio e interviste, sia ai membri della band che a amici artisti come l’attore spagnolo Javier Barden, Lars Ulrich dei Metallica e Chuck D dei Public Enemy. Si legge nel comunicato: «Il film offre uno sguardo intimo sulla loro visione senza compromessi e sul legame indissolubile che li unisce al loro pubblico in tutto il mondo».

Dopo aver anticipato il poster disegnato da Albert “Akirant” Quirantes, oggi è il turno di un primo lungo trailer che ci porta dentro il mondo di Iron Maiden: Burning Ambition, che in Italia arriverà nelle sale il prossimo 14 maggio.

Il trailer: