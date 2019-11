Iron Maiden, annunciato un concerto in italia

Gli Iron Maiden torneranno in Italia con un concerto che già si preannuncia fra i più attesi della prossima stagione. La band simbolo dell’heavy metal mondiale, infatti, suonerà per l’edizione 2020 del Bologna Sonica Park, con un live fissato per il prossimo 20 luglio.

La tappa dell’Arena Parco Nord, infatti, è stata inclusa nel Legacy Of The Beast Tour, la tournée che ha portato Bruce Dickinson e soci sui palchi di 39 paesi del mondo, davanti a 2 milioni di fan, compreso lo show headliner sul palco del leggendario Rock In Rio che ha visto 100.000 di presenze.

I biglietti per il concerto degli Iron Maiden a Bologna saranno in vendita dalle ore 10.00 di lunedì 11 novembre tramite Fan club presale su ironmaiden.com, mentre dalle ore 10.00 di giovedì 14 novembre partirà il general sale su www.ticketone.it.

«Ci siamo divertiti molto durante il Legacy Tour, le reazioni allo show sono state positive e tutte le persone coinvolte (Eddie compreso) sono state fenomenali» ha detto Dickinson parlando della data a Bologna. «Gli Iron Maiden sono soddisfatti di quello che è stato e non vedono l’ora di tornare sul palco italiano per suonare davanti a tutti i fan!”.

Il concerto sarà aperto da Airbourne e Lord Of The Lost.