Iosonouncane ha annunciato ‘Ira’, il suo nuovo disco

Il nuovo album di Iosonouncane si intitolerà Ira. È stato completamente scritto da Iosonouncane ma suonato da una serie di musicisti nell’arco di due anni di sessioni, prove, esperimenti e registrazioni. E per questo motivo nascerà in un modo diverso rispetto a come nascono i dischi di solito: prima dell’uscita verrà presentato e suonato interamente in sette concerti di anteprima.

“Il pubblico sarà invitato a immergersi nel flusso dell’album, scardinando le modalità di fruizione consolidate dalla discografia nella nostra era post-discografica”, fa sapere l’artista. Le date sono previste per il marzo e l’aprile 2020, quindi l’uscita del disco ce la possiamo attendere da aprile in poi, diciamo.