‘Invito al viaggio’, il tributo per Franco Battiato diventa un disco 

Il 21 settembre, in occasione del quarantesimo anniversario dell’uscita de La voce del padrone, moltissimi grandi nomi della musica italiana sono saliti sul palco dell’Arena di Verona per celebrare Franco Battiato. Un concerto speciale – lo abbiamo raccontato qui – che ora diventerà un disco in uscita il 3 dicembre.

L’album ha lo stesso titolo dell’evento, Invito al viaggio, e verrà pubblicato in una doppia versione speciale, doppio cd e box con 4 vinili. In scaletta ci sono tutte le esibizioni della serata, da Morgan a Branduardi, da Gianni Morandi a Maahmood, più Carmen Consoli, Emma, Subsonica, Bluvertigo, Vinicio Capossela, Jovanotti, Vasco Brondi e Alice. Insieme a loro i musicisti che hanno accompagnato Battiato nel suo ultimo tour: Angelo Privitera alle tastiere e programmazione, Osvaldo Di Dio e Antonello D’Urso alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Giordano Colombo alla batteria.

L’album verrà presentato il 2 dicembre all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, dove Francesco Cattini, Pino “Pinaxa” Pischetola, Carlo Guaitoli, Stefano Senardi, Eugenio Finardi, Giovanni Caccamo e Saturnino incontreranno il pubblico. Durante la presentazione verranno anche mostrate in anteprima alcune immagini del concerto. Ecco copertina e tracklist dell’album:

CD 1

1. SONIA BERGAMASCO E CRISTINA BAGGIO – Invito al viaggio

2. ARISA – Come away death

3. MORGAN – Come un cammello in una grondaia

4. ANGELO BRANDUARDI – Il re del mondo

5. GIANNI MORANDI – Che cosa resterà di me (Mesopotamia)

6. MAX GAZZE’ – Un’altra vita

7. CARMEN CONSOLI – Tutto l’Universo obbedisce all’amore

8. MAHMOOD – No time no space

9. CRISTINA SCABBIA E DAVIDE FERRARIO – Strani giorni

10. CARLO GUAITOLI – Luna indiana

11. EMMA – L’animale

12. PAOLA TURCI – Povera patria

13. FIORELLA MANNOIA – La stagione dell’amore

14. GIANNI MAROCCOLO, ANDREA CHIMENTI, ANTONIO AIAZZI, BEPPE BROTTO – Aria di rivoluzione/Da Oriente a Occidente

15. SUBSONICA – Up patriots to arms

16. BLUVERTIGO – Shock in my town

17. VINICIO CAPOSSELA – La torre

18. EXTRALISCIO – Voglio vederti danzare

CD 2

1. ALICE – Io chi sono?

2. JURI CAMISASCA – Attende Domine (titolo originale L’esistenza di Dio)

3. JURI CAMISASCA E NABIL BEY – L’ombra della luce

4. EUGENIO FINARDI E CRISTINA BAGGIO – L’oceano di silenzio

5. SIMONE CRISTICCHI – Lode all’inviolato

6. ALICE – La cura

7. BAUSTELLE – I treni di Tozeur

8. JOVANOTTI – L’era del cinghiale bianco

9. LUCA MADONIA – Summer on a solitary beach

10. GIOVANNI CACCAMO – Gli uccelli

11. MORGAN E FABIO CINTI – Segnali di vita

12. COLAPESCE DIMARTINO – Bandiera bianca/Sentimiento nuevo

13. CARMEN CONSOLI, COLAPESCE DIMARTINO, GIOVANNI CACCAMO, LUCA MADONIA, MARIO INCUDINE- Centro di gravità permanente

14. GIANNA NANNINI – Cuccurucucù

15. VASCO BRONDI – Magic shop

16. ENZO AVITABILE E MARIO INCUDINE – Stranizza d’amuri

17. DIODATO – E ti vengo a cercare