Inoki si è inserito nello scontro tra Luchè e Salmo: ascolta ‘Cazzominomini’

Neanche il tempo di riprendersi da Ho paura di uscire, l’ultimo atto dell’infinito scontro tra Luchè e Salmo, che Inoki decide di prendersi la scena e inserirsi nella contesa.

Ieri il rapper ha pubblicato sul suo canale YouTube il brano Cazzominomini, in cui ha preso di mira l’ex Co’Sang, reo per l’appunto di averlo citato in Estate dimmerda 2. Inoki ha attaccato Luchè su alcuni punti caldi, come ad esempio i suoi rapporti con Ntò (“L’ombra di Ntò, quello che gli faceva le basi”) e la presunta rivalità con Geolier (“Geolier ti fa scuola, fatti scrivere un testo che magari riesco a sentirmelo, torna sui banchi, non fare il maestro”).

Sarà finita qui? Difficile, ma attendiamo aggiornamenti.