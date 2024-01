Inoki contro i Club Dogo: «Voi per la gente? Pensate solo ai soldi, non alla cultura»

«Questa è per tutti voi rapper italiani, prima di tutto voi Club Dogo». È con queste parole che Inoki ha inaugurato una serie di story sul proprio profilo Instagarm in cui se l’è presa con la scena rap e Club Dogo.

Il rapper bolognese ha puntato il dito sul gruppo reo di aver utilizzato il claim “Club Dogo is for the people” per il lancio del loro ultimo album Club Dogo senza però prendere in tutto il disco una posizione politica: «Non avete detto una parola per Gaza, e non dite che siete per la strada. I bambini muoiono e voi c’avete dei figli». E ancora: «Non sanno un cazzo, pensano solo ai soldi, pensano solo a fatturare, non alla cultura». Poi, improvvisando un freestyle, ha aggiunto: «Club Dogo è per la gente? Veramente?». E infine, sottolineando come il gruppo non abbia fatto nulla per la cultura hip hop, l’invito a prendere una posizione.

A quanto raccontato da Inoki nelle story successivi i Dogo avrebbero visto le story senza però rispondere: «I diretti interessati hanno visto le mie storie e sono apposto così. Le ho tolte perché non mi serve hype né promo. Né fomentare altro odio». E poi un chiarimento: «Vedere che in una città e in un paese completamente allo sbando i rapper di punta invece di insegnare qualcosa tramite il rap spingano cocaina e criminalità è una cosa che non sopporto più. Specialmente dopo i 40 anni».

I Club Dogo non hanno risposto.