Inner_Spaces, l’elettronica sperimentale torna a Milano

Torna tra poco più di una settimana Inner_Spaces, una delle più interessanti rassegne concertistiche di Milano. Ambient, elettronica sperimentale, musica sacra, troveranno casa all’Auditorium San Fedele con, come sempre, un episodio speciale all’interno della Chiesa di San Fedele.
Per la seconda parte della stagione 2025/2026 promossa da Fondazione Culturale San Fedele, un programma da otto appuntamenti. Il tema Riverberi in risonanza. Si partirà il 26 gennai con Robert Schwarz per passare poi a Kara-Lis Coverdale, Sarah Davachi, Jim O’Rourke, Christian Fennesz e The Orb, giusto per citarne alcuni. Dalla techno-dub al sitar, dalla danza alla risonanze elettroniche; si prospetta un’altra stagione di concerti per i più curiosi delle infinite possibilità soniche della musica.
I biglietti sono disponibili sul sito e su Webtic, sia per date singoli che in abbonamento.
Il programma della stagione:
LUN 26/01
h 20.30, Auditorium San Fedele
ROBERT SCHWARZ
Stridulations 1-14 per sistema immersivo multicanale
JONATHAN FITOUSSI & FANNY SAGE
Poème Symphonique, sintetizzatori e danza
in collaborazione con Forum austriaco di Cultura a Milano, Institut Français Milano, con il sostegno di Fondazione Nuovi Mecenati
LUN 02/02
h 20.30, Auditorium San Fedele
PERILA
ASH live A/V
KARA-LIS COVERDALE
From Where You Came
in collaborazione con Goethe-Institut Mailand
LUN 16/02
h 20.30, Auditorium San Fedele
HANS OTTE (1926-2007)
Das Buch der Klänge – il libro dei suoni (1982) per pianoforte e risonanze elettroniche
Alfonso Alberti pianoforte, Ars Discantica live electronics
EMPTYSET
Dissever
LUN 02/03
h 20.30, Auditorium San Fedele
PAVEL MILYAKOV (Buttechno)
SANJU SAHAI, tabla e sitar
LUN 23/03
h 20.30, Chiesa di San Fedele
Miserere mei Deus Sacra rappresentazione
Michel Richard Delalande (1657-1726) – Miserere mei, Deus (1706)
Sarah Davachi, Miserere* per organo e live electronics
Giovanni Felice Sances (1600-1679), Stabat Mater dolorosa
La Divina Armonia ensemble
Monica Piccinini, soprano
Noelia Reverte Reche, viola da gamba
Lorenzo Ghielmi, organo e direzione musicale
Ars Discantica
*Sarah Davachi, organo e live electronics
LUN 13/04
h 20.30, Auditorium San Fedele
PURELINK
DASHA RUSH
LUN 04/05
h 20.30, Auditorium San Fedele
HELENE GLÜXAM, contrabbasso e voce
JIM O’ROURKE, CHRISTIAN FENNESZ, EIKO ISHIBASHI
in collaborazione con Forum austriaco di Cultura a Milano e NASOM
LUN 18/05
h 20.30, Auditorium San Fedele
CORTEX OF LIGHT
THE ORB – ALEX PATERSON
live ambient