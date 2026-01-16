Inner_Spaces, l’elettronica sperimentale torna a Milano

Torna tra poco più di una settimana Inner_Spaces, una delle più interessanti rassegne concertistiche di Milano. Ambient, elettronica sperimentale, musica sacra, troveranno casa all’Auditorium San Fedele con, come sempre, un episodio speciale all’interno della Chiesa di San Fedele.

Per la seconda parte della stagione 2025/2026 promossa da Fondazione Culturale San Fedele, un programma da otto appuntamenti. Il tema Riverberi in risonanza. Si partirà il 26 gennai con Robert Schwarz per passare poi a Kara-Lis Coverdale, Sarah Davachi, Jim O’Rourke, Christian Fennesz e The Orb, giusto per citarne alcuni. Dalla techno-dub al sitar, dalla danza alla risonanze elettroniche; si prospetta un’altra stagione di concerti per i più curiosi delle infinite possibilità soniche della musica.

I biglietti sono disponibili sul sito e su Webtic, sia per date singoli che in abbonamento.

Il programma della stagione:

LUN 26/01

h 20.30, Auditorium San Fedele

ROBERT SCHWARZ

Stridulations 1-14 per sistema immersivo multicanale

JONATHAN FITOUSSI & FANNY SAGE

Poème Symphonique, sintetizzatori e danza

in collaborazione con Forum austriaco di Cultura a Milano, Institut Français Milano, con il sostegno di Fondazione Nuovi Mecenati

LUN 02/02

h 20.30, Auditorium San Fedele

PERILA

ASH live A/V

KARA-LIS COVERDALE

From Where You Came

in collaborazione con Goethe-Institut Mailand

LUN 16/02

h 20.30, Auditorium San Fedele

HANS OTTE (1926-2007)

Das Buch der Klänge – il libro dei suoni (1982) per pianoforte e risonanze elettroniche

Alfonso Alberti pianoforte, Ars Discantica live electronics

EMPTYSET

Dissever

LUN 02/03

h 20.30, Auditorium San Fedele

PAVEL MILYAKOV (Buttechno)

SANJU SAHAI, tabla e sitar

LUN 23/03

h 20.30, Chiesa di San Fedele

Miserere mei Deus Sacra rappresentazione

Michel Richard Delalande (1657-1726) – Miserere mei, Deus (1706)

Sarah Davachi, Miserere* per organo e live electronics

Giovanni Felice Sances (1600-1679), Stabat Mater dolorosa

La Divina Armonia ensemble

Monica Piccinini, soprano

Noelia Reverte Reche, viola da gamba

Lorenzo Ghielmi, organo e direzione musicale

Ars Discantica

*Sarah Davachi, organo e live electronics

LUN 13/04

h 20.30, Auditorium San Fedele

PURELINK

DASHA RUSH

LUN 04/05

h 20.30, Auditorium San Fedele

HELENE GLÜXAM, contrabbasso e voce

JIM O’ROURKE, CHRISTIAN FENNESZ, EIKO ISHIBASHI

in collaborazione con Forum austriaco di Cultura a Milano e NASOM

LUN 18/05

h 20.30, Auditorium San Fedele

CORTEX OF LIGHT

THE ORB – ALEX PATERSON

live ambient