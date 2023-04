‘Innamorato’ di Blanco è il terzo nuovo album più ascoltato al mondo (USA esclusi) su Spotify

Cantare serenate su e giù per l’Italia ha portato bene al giovane Blanco innamorato. Come di consueto, a chiusura del weekend, Spotify ha annunciato le sue classifiche riguardanti le nuove uscite discografiche del panorama mondiale e al nostro Blanchitobabe è andata molto bene.

Innamorato è stato il terzo album più ascoltato al mondo (mercato USA escluso, per quello c’è un’altra classifica dove gli italiani non riescono ad entrare) tra le nuove uscite di questo weekend nelle prime 72 ore dalla pubblicazione, preceduto solamente da I’ve IVE delle IVE – girl group del mondo K-pop – e da 72 Seasons dei Metallica.

Un risultato ottenuto sia per il traino del chiacchierato singolo, Un briciolo di allegria con Mina, che ha fatto molto parlare di sé (noi, in maniera più ampia, ne abbiamo parlato qui), sia per una serie di dinamiche che confermano la forte presenza degli artisti italiani sulla piattaforma svedese (per approfondire, qui). Blanco ha così eguagliato il posizionamento di Blu Celeste, il suo disco d’esordio, che nel settembre di due anni fa riuscì ad ottenere lo stesso posto sul podio.