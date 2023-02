Inizia Sanremo 2023, ecco come sarà proclamato il vincitore

Si parte. Stasera alle 20:40 circa prenderà il via la 73esima edizione di Sanremo. Ma qual è il meccanismo (gestito da Ipsos) che porterà alla proclamazione sabato 11 febbraio del vincitore?

Stasera si esibiranno 14 dei 28 artisti di Sanremo 2023 (qui l’ordine di uscita). Verranno votati dalla sola sala stampa che nelle prime due serate sarà divisa in tre parti, ognuna delle quali peserà per un terzo: giuria della carta stampata e tv; giuria delle radio; giuria del web. I 150 giornalisti si esprimeranno con voti da 1 a 10 e potranno cambiare il voto nel corso della serata. Il risultato complessivo determinerà la classifica delle 14 canzoni eseguite stasera.

Il copione si ripeterà mercoledì 8 per le rimanenti 14 canzoni (sempre qui l’ordine di uscita), di cui verrà diffusa la classifica. Alla fine della serata di domani, conosceremo anche la classifica congiunta dei 28 concorrenti, ottenuta unendo le percentuali di voto dei giornalisti di martedì e mercoledì.

Questa prima classifica complessiva sarà, è bene ripeterlo, frutto dei soli giudizi della sala stampa che com’è noto spesso differiscono da quelli della demoscopica e del televoto.

La giuria demoscopica, formata non più da 1000 persone ma da 300 «componenti selezionati che voteranno attraverso un’applicazione ad essi dedicata e realizzata per l’occasione», e il televoto entreranno in gioco nella terza serata di giovedì 9 febbraio. Televoto e demoscopica, ognuno con un peso del 50%, saranno chiamati a giudicare tutte e 28 le canzoni che verranno nuovamente eseguite in una sola serata. La media tra la classifica demoscopica + televoto e quella della stampa derivante dalle prime due serate darà origine a una nuova classifica, questa sì più completa perché terrà conto di tutte le componenti.

Nella quarta serata, venerdì 10 febbraio, verranno votate non le canzoni in gara, ma le cover con ospiti. Il televoto peserà per il 34% sul risultato complessivo, la sala stampa (che da quel momento in poi voterà in modo congiunto, non più diviso in tre parti) e la demoscopica entrambe per il 33%. Alla fine della serata verrà definita una nuova classifica che terrà conto sia delle votazioni delle serate precedenti, sia di quelle relative alle cover.

Si arriverà così a sabato 11 febbraio, quando verranno nuovamente eseguite le 28 canzoni. Conterà nella prima parte solo il televoto che, unito ai risultati delle serate precedenti, darà vita a una nuova classifica. Il televoto è quindi cruciale in quest’ultima serata perché sarà la componente maggioritaria nella selezione dei primi cinque classificati che si giocheranno la vittoria finale (in passato erano tre, ad esempio l’anno scorso Blanco-Mahmood, Elisa e Morandi).

Si procederà ad azzerare per la prima volta tutte le classifiche precedenti. I cinque artisti si esibiranno nuovamente, in un ordine sorteggiato da un notaio. Tutto sarà deciso da una nuova votazione a cui parteciperanno tutte e tre le giurie con i seguenti pesi: televoto 34%, stampa 33%, demoscopica 33%.

La canzone che fra le cinque risulterà prima in classifica sarà proclamata vincitrice del 73esimo festival della canzone italiana.