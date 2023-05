«Indimenticabile»: le prime reazioni dei musicisti alla morte di Tina Turner

«La morte della mia amica meravigliosa Tina Turner mi addolora molto», scrive Mick Jagger su Twitter. Il cantante dei Rolling Stones, che con Turner ha collaborato, è uno dei primi grandi rocker a reagire sui social alla notizia della morte della cantante.

«Era un’artista e una cantante d’enorme talento», scrive Jagger. «Era stimolante, calorosa, divertente e generosa. Mi ha aiutato molto quando ero giovane, non la dimenticherò mai».

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

Uno dei pezzi più famosi di Turner prima del grande ritorno degli anni ’80 è com’è noto la cover di Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival di John Fogerty, che si dice «profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Tina Turner… Adoravo la sua versione di Proud Mary! Era diversa e fantastica. Mi rendeva felice il fatto che avesse scelto una canzone mia e che fosse per lei il disco della svolta».

So deeply sad to hear about Tina Turner’s passing… I loved her version of Proud Mary! It was different and fantastic. I was also so happy because she chose my song and it was her breakthrough record. pic.twitter.com/pH1Qt8u25Y — John Fogerty (@John_Fogerty) May 24, 2023

Diana Ross si dice triste e sotto shock:

Shocked. Saddened. Sending condolences to Tina Turner’s family and loved ones. pic.twitter.com/FGlQfjxaGh — Ms. Ross (@DianaRoss) May 24, 2023

Brian Wilson dei Beach Boys ne ricorda «voce ed energia, era una delle grandi. River Deep, Mountain High resterà per sempre una delle mie canzoni preferite. E nulla batte la sua versione di Proud Mary. Mi è piaciuto anche il suo musical. Love & Mercy».

I’m so sorry to hear about Tina Turner. I loved Tina and her voice and energy – she was one of the greats. “River Deep, Mountain High” will always be one of my favorite songs. And nothing beats her version of “Proud Mary.” I loved her musical too. Love & Mercy. pic.twitter.com/dZ0swrtmsB — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) May 24, 2023

La ricordano anche i Garbage di Shirley Manson:

My darling Tina Turner. I’ve been loving you so long. So much to thank you for. Love you eternally. Can’t believe this awful news. Can’t believe you are gone. Sx — Garbage (@garbage) May 24, 2023

Debbie Harry dei Blondie spiega di avere «beneficiato dell’energia, della creatività e del talento di Tina Turner. Una donna che ha iniziato nei campi di cotone della zona rurale di Nutbush, TN, ed è arrivata al top. Tina è stata una grande ispirazione per me quando stavo iniziando e lo è ancora oggi. Ti amo Tina. RIP».

“I was a benefactor of the energy, creativity and talents of Tina Turner. A woman who started in rural Nutbush, TN cotton fields and worked her way to the very top. Tina was a great inspiration to me when I was starting out and remains so to this day. Love you Tina. RIP.” —DH pic.twitter.com/2sqg0biujc — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) May 24, 2023

Per Questlove era re e regina, era tutto. «Non ero preparato alla sua morte».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Questlove (@questlove)

Geezer Butler ricorda di averla vista nel suo primo vero tour, in apertura dei Rolling Stones, a Birmingham nel 1966. «Sono diventato immediatamente un fan».

Sad to hear of Tina Turner passing. I saw her on her first major tour, supporting The Rolling Stones at Birmingham Odeon on 1966 & became an instant fan. RIP pic.twitter.com/ijZJRtwZmN — Geezer Butler (@geezerbutler) May 24, 2023

La ricordano anche Chuck D dei Public Enemy e i Living Colour.

Ms Tina. 💔 — Chuck D (@MrChuckD) May 24, 2023

REST IN POWER LEGEND! Tina Turner, Iconic Singer and Music Legend, Dies at 83 https://t.co/jvrDnWreoU — Living Colour (@LivingColour) May 24, 2023

Chris Martin l’ha ricordata in concerto a Barcellona coi Coldplay:

“Todo este show es dedicado a la hermosa Tina Turner” – Chris Martin 🤍#ColdplayBarcelona pic.twitter.com/JHUd608x44 — más Coldplay (@mascoldplay) May 24, 2023

In Italia, la ricorda fra gli altri Vasco Rossi: «Era Vota la Voce 1989 quando conobbi Tina Turner. Una vera star, una bestia da palcoscenico. In trasmissione ci divertimmo molto. Poi non andammo a cena… Ma ricordo il suo sorriso e quella grinta… Ciao Tina Wiva Tina Turner».

Era Vota la Voce 1989 quando conobbi Tina Turner 🖤

Una vera star, una bestia da palcoscenico.

In trasmissione ci divertimmo molto.

Poi non andammo a cena…

Ma ricordo il suo sorriso e quella grinta…⚡️

Ciao Tina

Wiva Tina Turner #tinaturner #rip pic.twitter.com/DtSfmZiT23 — Vasco Rossi (@vascorossi) May 24, 2023

Eros Ramazzotti, che ha duettato con lei, scrive: «È scomparsa una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente, Eros».

E’ scopra una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna , un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente 💔❤️

Eros pic.twitter.com/OmNCYuSISd — Eros Ramazzotti (@RamazzottiEros) May 24, 2023

In campo extra musicale, stanno condividendo tributi a Turner anche Rosario Dawson, Magic Johnson, Forest Whitaker e altri.