Indiegeno Fest 2020: Diodato, Elodie, Any Other e tutti gli artisti in line-up

Dopo l’annuncio di Diodato, che si esibirà all’alba del 4 agosto, si aggiungono nuovi nomi alla line up di INDIEGENO FEST 2020 che, giunto alla sua settima edizione, quest’anno si terrà in forma ridotta per poter garantire la completa sicurezza nonostante l’emergenza sanitaria.

La sera del 5 agosto sarà Elodie a portare sul palco del Teatro Greco di Tindari i brani del suo ultimo disco. Oltre alla cantante, alla line up si aggiungono Any Other, Brando Madonia e Blank. Il programma:

4 Agosto – alba

Diodato, Any Other, Brando Madonia

5 Agosto – sera

Elodie, Blank + artista da annunciare

L’edizione di quest’anno è impreziosita da un’identità visiva tutta nuova, a cura di Lorenzo Morelli (aka amaro666) e ispirata al mondo dei supereroi: ogni artista ha un suo personalissimo alter ego e Indiegeno diventerà una sorta di loro quartier generale.

Per i biglietti, disponibili dal 14 luglio alle ore 12, cliccate qui. Rolling Stone è media partner dell’evento.