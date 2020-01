In uscita il disco in cui Nick Mason ripropone i primi brani dei Pink Floyd

Dal 17 aprile sarà disponibile in tutti i negozi di dischi e store digitali Nick Mason’s Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse, ovvero la registrazione dei live che la band messa insieme dal batterista dei Pink Floyd ha tenuto in due date completamente sold out nella leggendaria location londinese a maggio 2019.

Nick Mason, Gary Kemp degli Spandau Ballet, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken, ossia i Saucerful Of Secrets, si sono riuniti nel 2018 per proporre dal vivo alcuni dei primi brani dei Pink Floyd – ovvero le canzoni degli album che hanno preceduto Dark Side Of The Moon – quelli più ‘psichedelici’ che di solito gli altri ex membri del gruppo non ripropongono in concerto.

Dopo il loro primo tour, che ha attraversato Regno Unito, Nord America e Europa (con 5 date anche in Italia), Live At The Roundhouse cattura l’essenza di un gruppo che fa rivivere la musica quasi mai proposta nei live del primo periodo dei leggendari Pink Floyd.