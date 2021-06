In settembre si terrà all’Arena di Verona un grande tributo a Franco Battiato?

La notizia non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma varie testate (prima Rockol, poi il Corriere della Sera e Repubblica) la danno per certa. Il 21 settembre si terrà all’Arena di Verona un tributo all-star a Franco Battiato.

La data non è stata scelta a caso: il 21 settembre 1981 usciva l’album pop per eccellenza di Battiato, La voce del padrone. Era previsto un tributo all-star al disco, un po’ come accaduto nel 2015 per Rimmel di Francesco De Gregori, in quel caso in presenza dell’artista. Dopo la morte di Battiato avvenuta lo scorso 18 maggio, l’evento si è trasformato in un omaggio al musicista.

L’evento sarebbe organizzato dal manager di Battiato Franz Cattini. Secondo il Corriere della Sera, i nomi più vicini alla conferma sarebbero Carmen Consoli, Alice, la coppia Colapesce-Dimartino, Jovanotti, Emma, Gianni Morandi.